Eleonora Giorgi racconta sui social la sua battaglia contro il tumore al pancreas.

In un video pubblicato su Instagram, l’attrice, 70 anni, aggiorna i fan sulle sue condizioni dopo la prima chemioterapia: “La prima chemio è stata fatta, è stata dura, ma ho tenuto duro e ce l’ho fatta, ne sono venuta fuori”. “Oggi, dopo 18/19 giorni, è il primo giorno che mi sono truccata e pettinata. Si cerca di tenere duro e di fare alcune delle cose che riguardavano la vita di prima”, aggiunge Eleonora Giorgi che ringrazia anche i fan per la vicinanza: “Volevo anche ringraziarvi perché in questo mio silenzio di 20 giorni, sofferto, vi ho sempre letti. Ogni augurio, ogni pensiero, ogni gesto è un dono prezioso, è un tesoro e ve ne sono grata”. L’attrice continua la sua battaglia: “Domani inizia la seconda chemio, ma sarò forte, sarò un soldato e ce la farò come ce la fanno tutti quelli che sono nella mia condizione e che sanno quanto è dura, ma noi teniamo duro”. Eleonora Giorgi aveva annunciato a Pomeriggio Cinque che le è stato diagnosticato un tumore al pancreas: “Ora comincia il cammino che condividerò con decine di migliaia di persone, la chemio, l'operazione, poi il ritorno: lo voglio vivere in vostra compagnia". A Verissimo poi Eleonora Giorgi aveva spiegato: "L'ho scoperto per puro caso. Stavo facendo un'ecografia al seno quando mi è venuto un colpo di tosse. Il radiologo mi ha consigliato di fare una Tac. Dopo la Tac, ho fatto la Pet ed è arrivata la diagnosi. Pensavamo qualcosa ai polmoni, invece è il pancreas". Il tumore dell’attrice è operabile, ma prima però deve affrontare la chemioterapia: "Sono qui con una diagnosi pesante, ma sono piena di speranza perché non ho metastasi: devo fare la chemioterapia per ridurre il tumore, poi potrò operarmi". "Ho paura, ma lotterò", aveva affermato Eleonora Giorgi.