Le coppie nate nel Grande Fratello che si sono sposate

Gli ultimi, in ordine di tempo, a dire sì sono stati Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme: si sono conosciuti da concorrenti del Grande Fratello Vip e si sono sposati lo scorso 7 giugno. Ma non solo: sono tante, in questi anni, le coppie nate nel reality che oggi sono unite in matrimonio. Indimenticabili gli iconici Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, che si sono conosciuti nel 2004. Si sono sposati l'anno dopo e sono genitori di Matilda (2007) e Tancredi (2013).

Tra le coppie nate nel reality non possiamo non citare quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sposati dal 2024 e presto genitori di una bambina. Si sono incontrati nel 2020 nella Casa del Grande Fratello Vip anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Sono diventati prima genitori di Gabriele e nel 2024 si sono sposati.

Si sono conosciuti durante l'edizione Vip del Grande Fratello anche Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Non sono sposati, ma hanno coronato il loro amore dalla nascita della figlia Camilla. Come loro, anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, genitori di Kian da gennaio 2025.

