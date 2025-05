Claudia Dionigi parla della seconda gravidanza: "Sono al quinto mese"

Nel rispondere ad alcune domande poste dai fan sui social, Claudia Dionigi rivela alcuni nuovi dettagli in merito alla sua seconda gravidanza. L'influencer e il marito Lorenzo Riccardi sono in dolce attesa di un maschietto, dopo essere diventati per la prima volta genitori nel 2022 con la nascita di Maria Vittoria. "Il termine è a ottobre - scrive l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sulle sue storie Instagram - Io sono nata il 24, chissà magari mi fa questo regalo. Sono di quattro mesi e mezzo".

Claudia Dionigi racconta anche quale è stata la reazione di Maria Vittoria quando mamma e papà le hanno comunicato che presto sarebbe diventata una sorella maggiore: "Glielo abbiamo detto pochissimo tempo fa... e al momento sembra molto felice, dice sempre che nella mia pancia c'è il fratellino e che lei mi aiuterà. Adesso ha un piccolo bambolotto che per lei è il fratellino, io già piango. Chissà come si comporterà".

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno annunciato l'arrivo del loro secondo figlio con un post congiunto pubblicato l'11 maggio: "Sta arrivando lui. Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre. Arriverà a portare scompiglio, risate nuove, notti più corte, ma anche un amore che non si può spiegare. Un amore che non si divide, ma che si moltiplica e che fa esplodere di gioia la nostra famiglia", hanno scritto come didascalia del tenero carosello di foto.

Insieme dal 2019 e sposati dal 2024, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno dato il benvenuto alla loro primogenita Maria Vittoria nel 2022. Ospiti a Verissimo avevano parlato del desiderio di diventare di nuovo genitori: "Noi siamo pronti a regalare un fratellino o una sorellina a Mavi, chi lo sa".