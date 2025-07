Rocío Morales, la foto con le figlie Luna e Alma: "La mia vitamina"

Storia Instagram Rocio Morales

Rocío Morales si gode l'estate con le sue figlie. L'attrice, 37 anni, pubblica sui social uno scatto in piscina insieme a Luna e Alma, di nove e sei anni, accompagnato da queste parole in spagnolo: " Mi Vitamina" (in italiano: "La mia vitamina"). Rocío Morales pubblica poi altre foto della sua vacanza. " I tramonti che non solo si guardano, ma si sentono. La mia ora preferita", scrive l'attrice come didascalia di alcune foto da sola in cui si vede il mare.

Nata a Madrid, in Spagna, nel 1988, Rocío Muñoz Morales - questo il nome completo dell'attrice - ha esordito come modella e ballerina per poi diventare insegnante di danza. Successivamente si è dedicata alla recitazione prima in Spagna e poi in Italia, dove il suo primo film è stato Immaturi - Il viaggio di Paolo Genovese (2012). Proprio su questo set ha conosciuto Raoul Bova con cui a dicembre del 2015 ha avuto la figlia Luna e a novembre del 2018 la secondogenita Alma.

Rocío Morales ha parlato spesso a Verissimo dell'amore per le sue figlie. Ospite nel 2024 aveva detto: "Luna e Alma sono stupende, ogni giorno sono per me una scoperta. Hanno una capacità incredibile di dare amore. Sono il frutto di tanto amore e questo si vede nei loro occhi e nel loro carattere".