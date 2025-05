Claudia Dionigi mostra l'ecografia del secondo figlio

Claudia Dionigi, ha condiviso sui social un dolcissimo scatto dell'ecografia del suo secondogenito in arrivo. L'influencer, sposata con Lorenzo Riccardi dal 2024, è in attesa di un maschietto e ha rivelato su Instagram che la gravidanza sta procedendo nel migliore dei modi. L'immagine dell'ecografia è accompagnata da una dolce didascalia: "Abbiamo visto il nostro piccino. Procede tutto bene". Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno annunciato l'arrivo del loro secondo figlio con un post sui social l'11 maggio: "Sta arrivando Lui… Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre. Arriverà a portare scompiglio, risate nuove, notti più corte… ma anche un amore che non si può spiegare. Un amore che non si divide, ma che si moltiplica e che fa esplodere di gioia la nostra famiglia". Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi stanno insieme dal 2019. Nel 2022 hanno accolto nella loro famiglia la primogenita Maria Vittoria. Ospiti nel dicembre 2024 a Verissimo avevano parlato del desiderio di diventare di nuovo genitori: "Siamo pronti a regalare un fratellino o una sorellina a Mavi, chi lo sa".