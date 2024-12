Celine Dion ricorda il marito René Angélil nel 30esimo anniversario di matrimonio

Instagram: @celinedion

Celine Dion condivide su Instagram una dedica al marito René Angélil nel giorno del 30esimo anniversario del loro matrimonio. A corredo, una foto in bianco e nero che ritrae la coppia nel giorno delle nozze, celebrate il 17 dicembre 1994.

Nell'immagine, Celine indossa un abito da sposa decorato con pizzo e dettagli elaborati, con un lungo velo e un copricapo ornato di perle e cristalli, mentre René appare in uno smoking classico nero.

Celine Dion scrive: "Continui a riempire i nostri cuori, ogni giorno. Sei tutto per noi. Ci manchi tantissimo. Buon 30° anniversario, mon amour!". La dedica è firmata non solo da Celine ma anche dai loro figli, René-Charles, Eddy e Nelson.

René Angélil è scomparso il 14 gennaio 2016 a causa di un tumore alla gola. La coppia ha avuto tre figli: René-Charles, nato nel 2001, e i gemelli Eddy e Nelson, nati nel 2010.

Celine Dion e la malattia: "Devo imparare a conviverci"

Negli ultimi anni, a Celine Dion è stata diagnosticata una rara patologia neurologica, la sindrome della persona rigida, che provoca rigidità muscolare, spasmi dolorosi e difficoltà nel movimento. In un’intervista al Today Show di Nbc, la cantante aveva raccontato di aver avuto i primi sintomi già nel 2007, durante il Taking Chances World Tour: "Ho iniziato a sentire il mio corpo diventare più rigido. Non sapevo cosa stesse accadendo. Mentre mi esibivo ho cominciato a cantare in maniera più nasale, non avevo più voce."

Oggi, a 56 anni, la cantante continua a sottoporsi a terapie fisiche e vocali cinque giorni a settimana: "Devo affrontare un giorno alla volta. Non ho sconfitto la malattia e probabilmente non lo farò mai, ma spero in un miracolo. Fino ad allora, devo imparare a conviverci", aveva detto in un'intervista a Vogue.

Lo scorso agosto, la cantante è tornata sul palco alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, interpretando L'Hymne à l'amour di Edith Piaf.