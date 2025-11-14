Carlo compie 77 anni, la nuova foto del Re

Uno scatto realizzato nel boschetto di aceri di Sandringham House, la residenza di campagna della casa reale britannica nella contea di Norfolk. È questa la foto scelta per celebrare il 77esimo compleanno di Re Carlo. A scattarla è stata Millie Pilkington, che ha realizzato un servizio fotografico del Re per la rivista Country Life . "77 oggi! Grazie per le gentili parole e gli auguri per il compleanno di Sua Maestà": è la didascalia che accompagna il post, condiviso dai profili social ufficiali della Royal Family.



"Raccogliendo qualche consiglio di potatura da Sua Maestà il Re mentre lo fotografavo nel nuovo boschetto di aceri piantato a maggio di quest’anno a Sandringham House. Questa foto, insieme a una selezione di scatti del giardino, è presente nelle 10 pagine dedicate ai favolosi nuovi progetti di giardini della tenuta di Sandringham", ha scritto invece la fotografa Millie Pilkington condividendo un altro scatto del Sovrano e riferendosi al servizio su Country Life.



Nato a Londra il 14 novembre 1948, Charles Philip Arthur George - questo il nome completo del Re - è il figlio maggiore della regina Elisabetta II e del marito Filippo di Edimburgo. È stato erede al trono britannico dal 1952 al 2022 e questo fa di lui il più longevo erede al trono. È inoltre il sovrano del Regno Unito più anziano di sempre al momento dell'insediamento, avvenuto all'età di 73 anni.

A meno di un anno dall'incoronazione di Carlo III - avvenuta a maggio 2023 nell'abbazia di Westminster -, Buckingham Palace ha fatto sapere che al Re era stato diagnosticato il cancro dopo un intervento per un problema alla prostata. Oltre agli importanti problemi di salute, ultimamente il Re ha dovuto affrontare anche difficoltà familiari legate alle accuse contro il suo fratello Andrea, che, poche settimane fa, ha preso la decisione di rinunciare ai titoli reali.