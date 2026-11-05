Camila Giorgi racconta il parto: "È stato naturale ed è durato 36 ore"

Dopo essere diventata mamma di Magnus, Camila Giorgi racconta il parto e la sua vita da mamma. "È stato un parto naturale. È durato 36 ore, quindi è stato bello lungo, ma è stata una bella esperienza e per fortuna è andato tutto molto bene", afferma l'ex tennista, 34 anni, sui social, rispondendo alle domande dei follower. Della maternità, Camila Giorgi dice: "La nuova vita da mamma è un'emozione indescrivibile, fatta di notti un po' più corte, tanto amore e momenti che mi riempiono il cuore. È tutto nuovo, ma è la cosa più bella che potessi vivere".

Per quanto riguarda, invece, la nuova vita da papà del marito Andreas Pasutti, l'ex tennista racconta: "Vedere Andreas diventare papà è qualcosa che mi emoziona ogni giorno. Pensavo di amarlo profondamente, ma vederlo accanto al nostro bambino, nei suoi gesti, nelle sue attenzioni e nel modo in cui si prende cura di lui, mi ha fatto scoprire un amore ancora più grande. È bellissimo vedere nascere non solo una nuova vita, ma anche una nuova parte di noi. Stiamo imparando insieme a essere genitori, con tutte le emozioni, le scoperte e le piccole sfide che questo comporta. Non potrei desiderare compagno migliore per vivere questa meravigliosa avventura. E sapere che nostro figlio crescerà con un papà come lui mi riempie il cuore".

Sposati dallo scorso febbraio, Camila Giorgi e Andreas Pasutti sono diventati genitori di Magnus lo scorso settembre. Ospite a Verissimo, l'ex tennista aveva condiviso le emozioni di diventare mamma: "Volevo diventare mamma da tantissimi anni, è successo al momento giusto con la persona giusta. Ho scoperto di essere incinta il giorno del mio compleanno".