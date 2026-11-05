"Voglio far vedere a cosa deve sottoporsi una donna che non può avere figli naturalmente e che non ha altro modo per assicurarsi in futuro di fare figli": Taylor Mega si mostra sui social mentre esegue sul ventre le iniezioni per congelare gli ovuli.

"È un processo difficile. La crioconservazione comporta dei sacrifici fisici, psicologici e anche economici", afferma l'influencer, 33 anni, che a Verissimo aveva parlato dei suoi problemi di fertilità: "Durante un controllo, una ginecologa mi ha detto: 'Con questo utero è impossibile che tu abbia una gravidanza'. Ci rimasi malissimo. Ho fatto altri controlli ed è emerso che ho una riserva ovarica molto bassa per cui rischio la menopausa precoce".



Dopo una terapia ormonale senza successo, Taylor Mega ha deciso di congelare gli ovuli: "Una donna della mia età potrebbe raccogliere una decina di ovociti, io ne ho raccolto solo uno".

Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista di Taylor Mega a Verissimo.