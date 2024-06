Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza al parco con il figlio Cesare: "Ti straAmiamo"

Instagram @therealauroragram

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono sempre più innamorati del figlio Cesare Augusto. La coppia ha condiviso sui social alcuni teneri momenti al parco con il loro primogenito: "Benedetti", ha scritto Goffredo a corredo di un video in cui ha immortalato la fidanzata mentre spinge il primogenito sull'altalena.

"Ti straAmiamo", ha commentato insieme a tanti cuori Aurora Ramazzotti, che condivide spesso su Instagram teneri scatti con il figlio e ha utilizzato più volte i social per riflettere sulla felicità e le difficoltà della maternità.

Aurora Ramazzotti: "Essere mamma è impegnativo e appagante"

Rispondendo su Instagram ad alcune domande sulla maternità, Aurora Ramazzotti aveva raccontato: "Essere mamma è impegnativo, stancante e appagante, una responsabilità. Sto imparando così tanto da quando sono mamma, talmente tanto che a volte mi sembra troppo e non ci capisco più nulla. Una cosa però è certa: Cesare è il mio pensiero fisso ogni secondo". "A volte ripenso ai tempi in cui dormivo 10-11 ore a notte e mi lamentavo di essere stanca. Vorrei proprio tornare indietro e darmi una pizza fortissima in faccia", aveva scritto, invece, con ironia sui social l'influencer, parlando del primogenito avuto con il compagno Goffredo Cerza.