Arianna Montefiori: “Mi sono sentita in colpa per non riuscire ad allattare esclusivamente al seno”

"Poi ho partorito la mia splendida bambina, il post parto è stato faticoso. Il mio papà se n'è andato ed emotivamente io non riuscivo a sostenere l'allattamento esclusivo al seno", spiega Arianna Montefiori, che ammette il suo dispiacere di fronte alle domande di altre persone sull'allattamento: "Quando ti incontrano per strada delle persone, oltre a farti i complimenti per la bambina, la seconda domanda che ti fanno è: 'Stai allattando? Stai dando il tuo latte, vero?' Spesso mi sono sentita in colpa a dire di no. Mi sono sentita una mamma di serie B, perché non stavo riuscendo ad allattare esclusivamente al seno ".

Dopo essere diventata mamma di Allegra lo scorso marzo, Arianna Montefiori parla del suo percorso di allattamento. "Quando ero incinta, mi ero promessa che avrei allattato esclusivamente al seno per tanti mesi, perché era quello che veramente volevo fare", dice l'attrice, 32 anni, in un video sui social.

L'attrice lancia un messaggio ad altre mamme che condividono con lei delle difficoltà con l'allattamento al seno: "Ho capito che la cosa importante è nutrire nostra figlia o nostro figlio con amore e serenità. Il latte materno ha un sacco di benefici e non lo metto in dubbio, però è anche vero che la serenità mentale e fisica di una mamma è la cosa più importante, perché poi la trasmette al proprio figlio. Quindi ho visto Allegra serena, felice, nonostante stesse prendendo il biberon e allora mi sono sentita meno una mamma di serie B".



"Forse non sono l'unica che si sente così quando le viene chiesta questa cosa: 'Ma tu allatti?'. Però non dobbiamo sentirci né in colpa né inferiori rispetto ad altre mamme. Ognuna di noi fa il possibile, la cosa importante è veramente dare tutto il nostro amore a questi cuccioli e basta. Perché noi facciamo veramente sempre il possibile e l'impossibile", conclude Arianna Montefiori, che a Verissimo aveva presentato la figlia Allegra e aveva parlato delle difficoltà del post parto: "È un'esperienza molto forte, forse se ne parla poco. C'è un calo ormonale fisiologico, c'è la stanchezza e c'è la vulnerabilità".