Claudia Galanti, l'intervista in 100 secondi

"È un dolore che non si può descrivere, forse non passerà mai. Ho imparato a conviverci": Claudia Galanti ha parlato a Verissimo della tragica scomparsa di sua figlia Indila, nata il 21 marzo 2014 e deceduta la notte tra l'1 e il 2 dicembre 2014.

Per quanto riguarda la causa della morte della figlia, la modella e showgirl, 45 anni, ha spiegato: "È stata fatta l'autopsia da cui è emerso che aveva un batterio nel sangue. A un bambino su un milione questo batterio non causa febbre per cui non si riesce a capire che sta male. Quel batterio l'ha portata via".

Dopo la morte di Indila, per Claudia Galanti è iniziato un periodo molto buio, segnato anche dall'arresto dell'ex compagno Arnaud Mimran, con cui ha avuto, oltre Indila, i figli Liam (2011) e Tal (2012). In quel momento difficile, la showgirl ha trovato rifugio nell'alcol: "All'inizio hanno provato a darmi delle medicine, ma non mi piaceva stare sotto terapia farmacologica. Quindi calmavo il mio dolore, la mia testa, con l'alcol. Aprivo la bottiglia di vino e andavo a dormire così. Era un modo per calmarmi finché non mi sono resa conto che stavo esagerando".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Claudia Galanti a Verissimo.