Da anni affronta una malattia con grande forza: a Verissimo la storia e il racconto di Matteo Materazzi.

Nato a Reggio Calabria nel 1976, Matteo Materazzi è fratello di Marco Materazzi, che con la nazionale italiana è diventato campione del mondo nel 2006. Come Marco, anche Matteo ha coltivato la passione per il calcio fino ad arrivare alla Serie C. L'infanzia di Marco e Matteo è stata segnata dalla scomparsa nel 1988 della mamma Anna Inzaina dopo una malattia. A Verissimo, Matteo Materazzi ha detto: "Avevo 12 anni. Perdere una mamma da piccolo è un qualcosa che ti lascia il segno. Insieme a mio fratello ce l'abbiamo fatta".

Dopo aver detto addio al calcio giocato molto presto, all'età di 24 anni, Matteo Materazzi è diventato agente FIFA e procuratore. Inoltre è diventato noto anche in tv come opinionista. Nel 2011 Matteo Materazzi ha partecipato all'Isola dei Famosi ed è apparso nel 2023 anche al Grande Fratello Vip per una sorpresa al nipote Andrea

Maestrelli, figlio di sua sorella, Monia, e di Maurizio Maestrelli, scomparso nel 2011.

Matteo Materazzi è legato dal 1997 a Maura Soldati, con cui ha avuto i figli Geremia (20 anni) e Gianfilippo (17 anni). In quasi 30 anni insieme non sono mancati momenti difficili tra Matteo e Maura, come negli ultimi anni quando la coppia ha attraversato una profonda crisi, segnata anche dalla depressione di cui ha sofferto l'ex calciatore e procuratore sportivo. "Con Maura ci eravamo separati quando mi sono ammalato, lei ha avuto la forza di farmi tornare a casa", ha raccontato Matteo Materazzi a Verissimo.

La vita della loro famiglia è stata sconvolta nel 2024 quando per Matteo è arrivata la diagnosi di SLA. "È una malattia infame, ogni giorno mi toglie qualcosa. Ti abitui a uno status e poi arriva un peggioramento", ha detto a Verissimo l'ex calciatore e procuratore, 50 anni. Nonostante le difficoltà, Matteo e Maura non smettono di lottare. A Verissimo l'opinionista sportivo ha detto: "Questa malattia mi ha insegnato molto. La malattia ti cambia la visione della vita. Non programmi, vivi, sorridi. Hai due figli a cui devi insegnare che la vita è anche questo. Mi piace vivere".