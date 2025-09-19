Mediaset Infinity logo
Verissimo
19 settembre 2025

Arianna Cirrincione e la prima settimana di nido della figlia Allegra: “Ero un po' in ansia”

L'influencer racconta la nuova avventura della figlia Allegra, di un anno e mezzo: "È andato tutto benissimo e lei è super carica"

Arianna Cirrincione con la figlia
Instagram: @ariannacirrincione

Arianna Cirrincione racconta sui social la prima settimana di nido della figlia Allegra, di un anno e mezzo. "Ero un po' in ansia, invece è andato tutto benissimo e lei è super carica", afferma l'influencer, 30 anni.

Di recente, Arianna Cirrincione aveva condiviso con i follower anche la sua esperienza con l'allattamento al seno: "Io mi sono trovata bene fin da subito, non è stato né un peso né uno stress. Anzi, per me era una comodità, specialmente in giro, senza aver bisogno di portare dietro latte, biberon, thermos. Sicuramente molto limitante, soprattutto i primi mesi dove stavo h24 attaccata a lei. Però ho un bel ricordo, sono onesta".

Arianna Cirrincione è legata dal 2019 ad Andrea Cerioli dopo il loro incontro a Uomini e Donne. A febbraio del 2024, sono diventati genitori di Allegra. Si sono sposati a maggio del 2025. Nel video sotto, le altre coppie di Uomini e Donne che si sono sposate.

