Arianna Cirrincione sull'allattamento al seno: "Ho un bel ricordo, non è stato un peso"

Instagram: @ariannacirrincione

Nelle storie del suo profilo Instagram, Arianna Cirrincione risponde ad alcune domande dei suoi follower. L'influencer affronta diversi temi personali, tra cui quello della maternità.

"Come descriveresti l'allattamento al seno?" chiede un follower. "Credo che sia un'esperienza molto personale! Io mi sono trovata bene fin da subito, non è stato né un peso né uno stress. Anzi, per me era una comodità, specialmente in giro, senza aver bisogno di portare dietro latte, biberon, thermos", è la risposta di Arianna Cirrincione che continua, "Sicuramente molto limitante, soprattutto i primi mesi dove stavo h24 attaccata a lei. Però ho un bel ricordo, sono onesta".

Un altro fan chiede all'influencer, mamma della piccola Allegra, come ha fatto a smettere di allattare la figlia: "È avvenuto tutto in maniera molto naturale, dopo circa 6/7 mesi ho iniziato ad avere poco latte, ho avuto l'esigenza di integrare il latte artificiale e via così fino ad esaurimento scorte", dice Arianna.

Arianna Cirrincione è legata ad Andrea Cerioli dal 2019, anno del primo incontro a Uomini e Donne. A febbraio del 2024 il loro amore è stato coronato dalla nascita della loro prima figlia, Allegra. Il 24 maggio del 2025 sono diventati marito e moglie.

Dopo il matrimonio, Arianna Cirrincione era intervenuta sui social per rispondere ad alcune critiche sul suo look: "Ho due o tre sassolini e me li voglio togliere".

A proposito dell'abito da sposa, Arianna Cirrincione aveva detto: "Non mi sono fatta fare un abito largo apposta. L'abito era perfetto, ma per vari motivi, tra cui lo stress dell'ultimo periodo, sono un po' dimagrita e di conseguenza all'ultimo mi stava un po' largo e non c'era nulla da fare".