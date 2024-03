Arianna Cirrincione e l'allattamento: "Stancante, ma sono contenta"

instagram_@ariannacirrincione

Arianna Cirrincione ha deciso di raccontare la sua maternità sui social, rispondendo a diverse domande poste dai follower su Instagram. "Ci tenevo ad allattare e così sto facendo - ha esordito l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne - Sicuramente sono stata fortunata perché lei si è attaccata subito bene e non ho avuto dolori, ragadi ecc... Poi è sicuramente stancante ma sono contenta così". Quindi l'attenzione si sposta sulla piccola Allegra, nata lo scorso 6 febbraio. "Sicuramente questo mese ci ha fatto un po' tribolare... ma nulla di eccessivo, è una fase passeggera", racconta Arianna Cirrincione in merito alle coliche della primogenita e delle notti in bianco. Quindi ha proseguito: "Sta iniziando adesso a farci sorrisi veri e propri. Infatti è iniziato il fight come in tutto fra me e Andrea per chi ne conquista di più". Sul carattere di Allegra, invece, spiega: "Credo sia ancora presto per definirlo. Al momento direi che è sorridente, pigra, ama il calduccio e ha poca pazienza". La neomamma si è soffermata anche sul suo stato d'animo e su come sia cambiata dal parto, raccontando anche di essere diventata apprensiva. "Sto bene, non vi nego che questa settimana è stata tosta. Sono un po' stressata per via di tante cose... Ho bisogno di staccare un po' la testa, spero di farlo presto". Poi precisa: "Sicuramente ci sono momenti e giornate storte, ma non mi sento di lamentarmi, è il momento più bello della mia vita, sono grata per tutto e sono felice". Fondamentale il ruolo e la presenza del compagno Andrea Cerioli: "Io ho avuto la fortuna di avere un papà iper presente e che amo alla follia. Quindi sono contenta che Andrea sia lo stesso per lei". "Darò il massimo come padre - aveva recentemente raccontato l'ex naufrago de L'Isola dei Famosi - Non penso di essere perfetto, ma ce la metterò tutta per esserlo. Secondo me il papà è una figura fondamentale nella vita di una figlia, è un punto di riferimento, e vorrei che Allegra avesse una buona concezione dell'uomo".

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, dalla conoscenza a Uomini e Donne alla nascita della prima figlia

La storia d'amore tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione inizia nel 2019, quando si conoscono nello studio di Uomini e Donne. "Quando ho fatto la seconda volta il trono, tra me e Arianna è stato un colpo di fulmine, infatti l'ho scelta prima del tempo e da lì è iniziata la nostra storia", aveva dichiarato l'ex tronista. Lo scorso agosto la coppia aveva annunciato di essere in attesa del primo figlio e attraverso un video condiviso sui Social, Andrea e Arianna ne avevano anche svelato il sesso, facendo sapere che avrebbero chiamato Allegra la loro femminuccia. "Questo figlio lo stavamo cercando - aveva detto Andrea Cerioli - La gravidanza di Arianna è arrivata subito, siamo stati fortunati", aveva detto Andrea. L'ex corteggiatrice aveva parlato del parto: "È stato bellissimo e velocissimo. Allegra mi ha aiutato tantissimo, perché voleva uscire a tutti i costi".

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, il desiderio di diventare genitori manifestato a Verissimo

"Vorrei diventare mamma - aveva confessato Arianna in un'intervista rilasciata insieme al compagno a Verissimo nel 2022 - Il matrimonio è qualcosa che abbiamo in mente, ma prima ci piacerebbe avere un figlio". "Io e Arianna sogniamo una famiglia, credo che in una coppia non ci sia coronamento più bello - le aveva fatto eco Andrea - Non vedo l'ora che Arianna sia la mamma dei miei figli. Sono innamoratissimo di lei e non riesco a vedermi senza Arianna... quando non c'è, mi sento perso".