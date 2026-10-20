Nel corso della puntata del 3 ottobre, Anna Tatangelo ha presentato a Verissimo il primo figlio Andrea , che a proposito della sorellina Beatrice ha raccontato: "È la bambina più bella, tranquilla e tenera che abbia mai visto. Ogni volta che mi vede sorride. È innamorata di me e io di lei".

Sempre a Verissimo, Anna Tatangelo ha parlato della relazione con il fidanzato Giacomo Buttaroni, smentendo le indiscrezioni di un imminente matrimonio: "Sposarmi è una cosa che ho desiderato tanto negli anni, soprattutto quando ero giovane. Il mio compagno vorrebbe tanto, ma sono circolate notizie non vere. Quando sarà il momento giusto, sarò io ad annunciarlo. Per me sarebbe il coronamento di un momento bello".