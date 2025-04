Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sposano a luglio: svelata la data delle nozze

Angela Caloisi e Paolo Crivellin annunciano con un post congiunto condiviso sui social la data del loro matrimonio in programma a fine luglio. "Save the date 31/07", si legge nella didascalia che accompagna il carosello di scatti pubblicato dalla coppia.

Ospiti a Verissimo a marzo, Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno parlato delle nozze: "Ci sposeremo quest'anno, in estate". La proposta è arrivata a inizio gennaio 2025 sulla neve. "Mi ero preparato un discorso, ma balbettavo, non credevo di emozionarmi così tanto", ha raccontato in trasmissione l'ex tronista di Uomini e Donne. La coppia ha parlato anche dell'intenzione di celebrare le nozze in Toscana.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin, il desiderio di diventare genitori

Sempre a Verissimo, Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno affrontato il tema della genitorialità, manifestando il desiderio di diventare presto mamma e papà: "Siamo pronti. Ci riteniamo abbastanza maturi sia dal punto di vista personale che come coppia per fare questo viaggio".