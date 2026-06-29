Angela Caloisi e Paolo Crivellin mostrano il pancino. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, che si sono sposati a luglio 2025, condividono sui social gli scatti della dolce attesa.

Nelle foto, scattate in spiaggia, entrambi posano le mani sul pancione e, in un'immagine, Paolo è inginocchiato sulla sabbia con il viso accostato al ventre di Angela. "È tutto qui", scrive l'ex corteggiatrice.

L'annuncio della gravidanza era arrivato circa un mese fa, con un video in cui la coppia aveva ripercorso i mesi precedenti a partire dalla sera della scoperta. Angela aveva raccontato così quel momento: "Non ci crediamo ancora neanche noi. Quella sera Paolo mi ha guardata e mi ha detto: per me sei già incinta. Ho solo sorriso, un po' lo sentivo anch'io, così per tutta la cena ho lasciato bere solamente lui. Ma è stata magica e aveva ragione".

L'ex corteggiatrice aveva poi aggiunto: "Tra le cose più belle, dirlo alle persone che amiamo. Quanto amore, vi giuro". E rivolgendosi direttamente al bambino o alla bambina in arrivo: "Hai già il papà migliore del mondo e io non ho mai avuto dubbi. Tutta la mia vita".