Federica Pellegrini al mare con la figlia: "Tu chiedimi sempre la mano"

La campionessa di nuoto, 37 anni, condivide sui social un carosello di immagini dove vediamo lei e la seconda figlia insieme al mare. Solo qualche giorno fa, Federica Pellegrini aveva mostrato sui social la prima volta al mare per la piccola Rachele.

Rachele è nata nell'aprile del 2026, figlia di Federica Pellegrini e del marito Matteo Giunta, 44 anni, già genitori di Matilde, nata nel 2024. La coppia era convolata a nozze nel 2022, dopo una relazione iniziata nel 2019.

A fine 2025, ospite a Verissimo, Federica Pellegrini aveva raccontato il parto e la scelta del nome: "L'altra volta ho fatto un parto cesareo d'urgenza. È stato tosto anche per la bambina. Questa volta sappiamo già come andrà. Il nome l'ha scelto Matilde".



Nel video sotto, l'intervista di Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Verissimo.