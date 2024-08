Andreas Muller, il (tenerissimo) video della sua prima estate da papà

Il ballerino ha condiviso sui social un bellissimo video in spiaggia con le sue gemelline Penelope e Ginevra: "Questo è un ricordo speciale, lo so già"

Andreas Muller sta trascorrendo la sua prima estate da papà e sui social pubblica un tenerissimo video al mare con le sue gemelline Penelope e Ginevra. "Alba in spiaggia diversa da tutte quelle che avevo vissuto fino ad oggi. Questo è un ricordo speciale, lo so già. Amo tutti in questo video", scrive il ballerino, 28 anni, come didascalia del filmato in cui è presente anche la compagna Veronica Peparini, 53 anni.

Da quando è diventato papà, Andreas Muller pubblica spesso sui social momenti con le sue gemelline. "Ancora non smetto di dire grazie", aveva scritto il ballerino quando le figlie avevano compito quattro mesi. Andreas Muller e Veronica Peparini avevano annunciato a Verissimo che sarebbero diventati genitori. Sempre a Verissimo avevano anche svelato il nome delle gemelline: "Abbiamo scelto un nome ciascuno. Andreas ha scelto Penelope e io Ginevra".

Dopo la nascita delle figlie, avvenuta lo scorso marzo, la coreografa e il ballerino le avevano presentate proprio a Verissimo. In quell'occasione, Andreas Muller aveva condiviso la gioia di essere diventato papà: "Da quando sono nate, ho questo sorriso. Sono felicissimo".