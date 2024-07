Andreas Muller, la dedica alla figlie con una canzone di J-Ax

Instagram @muller_andreas

Andreas Muller ha condiviso sui social uno scatto con le figlie Penelope e Ginevra avute a marzo con Veronica Peparini, dedicando loro le parole della canzone Tutto tua madre di J-Ax, che racconta il percorso del cantante per diventare papà con la fecondazione assistita.

'Quand'è che ci fate un figlio? Tutti la stessa domanda. Io trattenevo la rabbia perché avrei voluto spaccargli la faccia, avevo perso la speranza. Non sopportavo più tutto quel dramma. Ad avere coraggio ci pensava mamma tra medicine e le punture in pancia. Se un figlio è un dono di Dio forse questa era la mia punizione. Chissà se si immaginano che hanno pagato le cure e i dottori, che hanno realizzato un miracolo', canta J-Ax.

"Grazie J-Ax, prendo in prestito le parole del tuo brano. Quante cose ci aspettano...", ha scritto Andreas Muller, che ha aggiunto un cuore a corredo della tenera immagine.

Andreas Muller e Veronica Peparini, la gioia di essere genitori condivisa a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Andreas Muller e Veronica Peparini avevano condiviso l'amore per le gemelline Penelope e Ginevra.

Veronica Peparini aveva parlato di un problema che le era stato riscontrato in gravidanza. "Le gravidanze come la mia sono particolari e si può sviluppare una malattia che si chiama trasfusione feto fetale in cui uno dei due gemelli diventa donatore rispetto all'altro che invece è ricevente", aveva detto la coreografa di 53 anni, che è mamma di due figli avuti da una precedente relazione.

"Ho questo sorriso da due mesi. Sono felicissimo di essere diventato papà", le aveva fatto eco Andreas Muller, che aveva assistito al parto: "Sono stato il primo a vedere le gemelline. Ho avuto la responsabilità di decidere quale nome dare alla prima nata", aveva raccontato il ballerino di 27 anni.

"È una gioia immensa. Sono appagata", aveva aggiunto Veronica Peparini. "Dopo due parti naturali, ho dovuto fare il cesareo. All'inizio ero contenta. Ma oggi dico meglio il naturale perché il cesareo è una vera e propria operazione. È stata tosta", aveva spiegato la coreografa.