Andrea Cerioli, lo scatto con la figlia Allegra: "Ti proteggerò per sempre"

Andrea Cerioli, che il 6 febbraio ha accolto la figlia Allegra con Arianna Cirrincione, ha condiviso sui social le emozioni dei primi momenti da papà.

"La prima volta non si scorda mai… ti proteggerò per sempre, sarò sempre accanto a te", ha scritto Andrea, aggiungendo un cuore a corredo di uno scatto in cui stringe forte a sé la primogenita avuta con Arianna Cirrincione, alla quale è legato da cinque anni.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, dall'incontro a Uomini e Donne alla prima figlia

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2019. Sono andati a vivere insieme dopo un anno dall'inizio della loro storia d'amore e da allora non si sono più lasciati.

La coppia aveva annunciato di essere in attesa di un bambino lo scorso agosto. In un video condiviso su Instagram Andrea e Arianna avevano poi svelato che sarebbe nata una femminuccia, e in un'altra occasione avevano fatto sapere che l'avrebbero chiamata Allegra.

"Questo figlio lo stavamo cercando. La gravidanza di Arianna è arrivata subito, siamo stati fortunati. Arianna mi ha detto che era incinta dopo qualche giorno di ritardo. Lei non aveva ancora il coraggio di fare il test, poi sfortunatamente l'ha detto a mia sorella che in due minuti scarsi è arrivata con il test a casa ed eccoci qua", aveva poi spiegato sui social Andrea, che aveva manifestato anche i propri timori e quelli della compagna nel diventare genitori.

"Non so se siamo pronti, le paure sono tante tantissime, come si fa a essere pronti. È la nostra prima volta, c'è un mondo da imparare e penso che non basti una vita intera. Però siamo felicissimi di diventare genitori. È la gioia più grande al mondo e ce la metteremo tutta".

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione a Verissimo: "Vorremo avere un figlio"

A Verissimo Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione avevano parlato del desiderio di avere un bambino.

"Io e Arianna sogniamo una famiglia, credo che in una coppia non ci sia coronamento più bello. Penso, spero e non vedo l'ora che Arianna sia la mamma dei miei figli. Sono innamoratissimo di lei e non riesco a vedermi senza Arianna... quando non c'è, mi sento perso", aveva detto Andrea Cerioli, 35 anni a maggio.

"Vorrei diventare mamma. Il matrimonio è qualcosa che abbiamo in mente, ma prima ci piacerebbe avere un figlio", gli aveva fatto eco l'influencer, che ad aprile compirà 29 anni.