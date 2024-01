Andrea Cerioli, la dedica ad Arianna Cirrincione per il quinto anniversario

“Mi hai reso un uomo migliore, vi proteggerò per sempre”: Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono in attesa della prima figlia

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, in attesa della loro prima figlia, il 12 gennaio festeggiano il quinto anniversario insieme. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi per celebrare questa data importante ha dedicato sui social dolci parole alla compagna e alla nascitura.

“12.01.2019-12.01.2024. Ti volevo solo dire grazie... Grazie perché mi hai reso un uomo migliore. Sei tutto quello che ho sempre desiderato nella vita. Vi proteggerò per sempre”, ha scritto Andrea, aggiungendo un cuore a corredo di un video con le immagini più belle della loro storia d’amore.

“Sei il mio cuore, ti amo”, ha commentato Arianna Cirrincione, che a ottobre sui social aveva parlato della gravidanza: "Io e Andrea faremo un corso preparto di coppia".

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, la storia d'amore

La storia d'amore tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione è iniziata nel 2019 a Uomini e Donne.

Oggi, dopo 5 anni insieme, sono più innamorati che mai e condividono spesso sui social romantici momenti: "In ogni istante sei stata con me, grazie per avermi migliorato la vita", aveva scritto Andrea a corredo di un collage di loro foto. "Grazie a te per ognuno di quei momenti, i nostri momenti", aveva risposto la compagna.

La coppia aveva annunciato sui social di aspettare il loro primo figlio lo scorso agosto: "A te che sei già e sarai la parte migliore di noi. Mamma e papà", aveva scritto Andrea su Instagram a corredo di uno scatto in cui baciava il pancino di Arianna. “Manca poco”, aveva fatto sapere, invece, a dicembre Andrea, condividendo su Instagram un altro scatto di Arianna con il pancione.

La coppia, poche settimane fa, ha svelato il nome della loro bambina: Allegra.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione parlano a Verissimo del desiderio di diventare genitori

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, ospiti a Verissimo, avevano condiviso il desiderio di avere un figlio: "Vorrei diventare mamma. Il matrimonio è qualcosa che abbiamo in mente, ma prima ci piacerebbe avere un figlio", aveva detto l'influencer.

"Io e Arianna sogniamo una famiglia, credo che in una coppia non ci sia coronamento più bello. Penso, spero e non vedo l'ora che Arianna sia la mamma dei miei figli. Sono innamoratissimo di lei e non riesco a vedermi senza di lei, quando non c'è, mi sento perso", le aveva fatto eco Andrea.