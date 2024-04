Andrea Cerioli, gli auguri ad Arianna Cirrincione: "Sei una mamma indescrivibile"

Foto Instagram @iamandreacerioli e @ariannacirrincione

Arianna Cirrincione il 5 aprile compie 29 anni e il compagno Andrea Cerioli le dedica un romantico messaggio di auguri su Instagram.

"Non lo so spiegare a parole… dal primo momento ho pensato fossi esattamente quello che avevo sempre desiderato, dal primo istante. Sei buona più che mai, mi fai sempre ridere", ha scritto l'ex tronista di Uomini e Donne, aggiungendo un cuore a un dolce scatto con la fidanzata.

"Sei una mamma indescrivibile, non avrei potuto sognare una persona migliore di te al mio fianco nella mia vita. Ti amo sopra ogni cosa e ti proteggerò per sempre. Grazie per tutto quello che fai per noi. Auguri amore mio", ha aggiunto Andrea Cerioli, che il 6 febbraio con Arianna Cirrincione ha accolto la figlia Allegra.

"Hai dimenticato che sono una milf pazzesca, ma ti perdono. Ti amo", ha commentato con ironia Arianna Cirrincione, che ha aggiunto tanti cuori alle parole per il compagno.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, dal primo incontro a Uomini e Donne alla prima figlia

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2019 e da allora non si sono più lasciati: "Quando ho fatto la seconda volta il trono, tra me e Arianna è stato un colpo di fulmine, infatti l'ho scelta prima del tempo e da lì è iniziata la nostra storia", aveva raccontato l'ex tronista.

La coppia aveva annunciato di essere in attesa di un bambino lo scorso agosto. In un video condiviso sui social Andrea e Arianna avevano poi svelato che sarebbe nata una femminuccia, e in un'altra occasione avevano fatto sapere che l'avrebbero chiamata Allegra. "Questo figlio lo stavamo cercando. La gravidanza di Arianna è arrivata subito, siamo stati fortunati", aveva detto Andrea.

Arianna Cirrincione aveva parlato del parto: "È stato un parto bellissimo e velocissimo. Allegra mi ha aiutato tantissimo, perché voleva uscire a tutti i costi". Di recente, invece, l'influencer, a proposito dell'allattamento aveva raccontato: "Ci tenevo ad allattare e così sto facendo: è stancante ma sono contenta. Io ho avuto la fortuna di avere Andrea, un papà iper presente e che amo alla follia".

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, il loro amore e il desiderio di un figlio condivisi a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione avevano parlato del loro amore, condividendo il loro desiderio di diventare genitori.

"Io sono molto affezionata alla primissima foto che abbiamo pubblicato dopo essere usciti da Uomini e Donne, quando il tutto era ufficiale", aveva detto Arianna, che aveva poi svelato a Silvia Toffanin: "Vorrei diventare mamma. Il matrimonio è qualcosa che abbiamo in mente, ma prima ci piacerebbe avere un figlio".

"Io e Arianna sogniamo una famiglia, credo che in una coppia non ci sia coronamento più bello. Non vedo l'ora che Arianna sia la mamma dei miei figli. Sono innamoratissimo di lei e non riesco a vedermi senza... quando non c'è, mi sento perso", le aveva fatto eco Andrea Cerioli.