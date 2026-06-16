Nel giugno del 2026, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno annunciato che diventeranno genitori per la seconda volta. Con una serie di teneri scatti insieme alla primogenita Allegra, la coppia ha condiviso la notizia con tutti i loro follower.

Nel video qui sopra, ripercorriamo la storia d'amore di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, gli inizi e l'incontro a Uomini e Donne

Insieme dal 2019, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne. Dopo un anno dall'inizio della loro storia, avevano deciso di fare il primo grande passo e andare a vivere insieme.

Il loro sentimento aveva affrontato la distanza quando Andrea è stato tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi nel 2021.

A Verissimo la coppia aveva parlato del desiderio di avere un bambino: "Sogniamo una famiglia, credo che in una coppia non ci sia coronamento più bello".

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, dalla nascita della prima figlia alle nozze

Nell'agosto del 2023, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione avevano annunciato di essere in attesa di un bambino. In un video condiviso sui social, avevano poi svelato che sarebbe nata una femminuccia.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono diventati genitori per la prima volta nel febbraio del 2024 con la nascita della piccola Allegra.

"Benvenuta al mondo amore mio. È indescrivibile a parole. Oggi proprio non ne ho, respiro a fatica. La tua mamma è il mio eroe", aveva scritto Andrea Cerioli su Instagram per dare la notizia.

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sono diventati marito e moglie nel maggio del 2025 celebrando il loro matrimonio circondati dall'amore della famiglia e degli amici.

Nello studio di Verissimo, la coppia aveva raccontato a Silvia Toffanin le emozioni provate nel giorno delle nozze. "Mentalmente ti senti molto più una famiglia, anche col fatto della bimba. Anche sapere di essere una coppia sposata. È bello, è una bella sensazione ed è stato un bel matrimonio", aveva dichiarato Andrea.

Nel video sopra, la storia d'amore di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione.