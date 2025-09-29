Mediaset Infinity logo
29 settembre 2025

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, il battesimo della figlia Allegra

Sabato 27 settembre Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno celebrato il battesimo della figlia Allegra nata il 6 febbraio del 2024

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione condividono sui social le foto ricordo del battesimo della figlia Allegra celebrato il 27 settembre. "Battezzati", scrive l'influencer, 36 anni, insieme a un cuore rosso, a corredo del carosello di scatti delle celebrazioni insieme a famiglia e amici.

Per la piccola Allegra, nata il 6 febbraio 2024, questo è un momento ricco di novità. A settembre, infatti, la bimba ha iniziato il nido. "Ero un po' in ansia, invece è andato tutto benissimo e lei è super carica", ha raccontato sui social mamma Arianna, 30 anni. Spesso Arianna Cirrincione condivide con i suoi follower esperienze legate alla maternità, come l'allattamento al seno: "Credo che sia un'esperienza molto personale! Io mi sono trovata bene fin da subito, non è stato né un peso né uno stress".

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, la storia d'amore

Il primo incontro tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione risale al 2019, anno in cui si sono conosciuti a Uomini e Donne. Da quel momento il loro amore è cresciuto sempre di più e il 6 febbraio del 2024 è stato coronato dalla nascita della primogenita Allegra. Nello stesso anno Andrea Cerioli ha chiesto ad Arianna di diventare sua moglie. La coppia si è unita in matrimonio il 24 maggio del 2025 in provincia di Pisa.

