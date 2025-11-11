Catalogo
RICORDI11 novembre 2025

Alice Campello, la tenera foto amarcord di quando era bambina

L’influencer pubblica uno scatto tenerissimo della sua infanzia, quando sognava di diventare ballerina
Alice Campello da bambina | Instagram: @alicecampelloAlice Campello da bambina | Instagram: @alicecampello

Alice Campello condivide su Instagram una dolcissima foto di quando era bambina, scrivendo: "Mini me".

Nell’immagine, la piccola Alice è ritratta sul palco durante un saggio di danza classica: indossa un tutù bianco di tulle, un body coordinato a spalline sottili e delle scarpette da punta, con i capelli raccolti in un ordinato chignon.

Alice Campello e Alvaro Morata, la loro storia d'amore

L’imprenditrice e modella è oggi mamma di quattro bambini nati dal matrimonio con Alvaro Morata.

Insieme dal 2016 e sposati dal 2017, Alice Campello e l’attaccante spagnolo hanno costruito una grande famiglia: nel 2018 sono nati i gemelli Leonardo e Alessandro, seguiti da Edoardo nel 2020 e dalla piccola Bella nel 2023.

Ospite a Verissimo, Alice aveva raccontato di aver attraversato un periodo difficile dopo la nascita dell’ultima figlia e di come, insieme a Morata, abbiano ritrovato la serenità: "Abbiamo lavorato moltissimo su noi stessi. Oggi è ancora più bello perché non diamo niente per scontato. Alvaro è l’amore della mia vita".

