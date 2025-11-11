Alice Campello, la tenera foto amarcord di quando era bambina

Alice Campello condivide su Instagram una dolcissima foto di quando era bambina, scrivendo: "Mini me".
Nell’immagine, la piccola Alice è ritratta sul palco durante un saggio di danza classica: indossa un tutù bianco di tulle, un body coordinato a spalline sottili e delle scarpette da punta, con i capelli raccolti in un ordinato chignon.
L’imprenditrice e modella è oggi mamma di quattro bambini nati dal matrimonio con Alvaro Morata.
Insieme dal 2016 e sposati dal 2017, Alice Campello e l’attaccante spagnolo hanno costruito una grande famiglia: nel 2018 sono nati i gemelli Leonardo e Alessandro, seguiti da Edoardo nel 2020 e dalla piccola Bella nel 2023.
Ospite a Verissimo, Alice aveva raccontato di aver attraversato un periodo difficile dopo la nascita dell’ultima figlia e di come, insieme a Morata, abbiano ritrovato la serenità: "Abbiamo lavorato moltissimo su noi stessi. Oggi è ancora più bello perché non diamo niente per scontato. Alvaro è l’amore della mia vita".