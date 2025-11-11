Alice Campello, la tenera foto amarcord di quando era bambina

Alice Campello da bambina | Instagram: @alicecampello

L’imprenditrice e modella è oggi mamma di quattro bambini nati dal matrimonio con Alvaro Morata.

Insieme dal 2016 e sposati dal 2017, Alice Campello e l’attaccante spagnolo hanno costruito una grande famiglia: nel 2018 sono nati i gemelli Leonardo e Alessandro, seguiti da Edoardo nel 2020 e dalla piccola Bella nel 2023.

Ospite a Verissimo, Alice aveva raccontato di aver attraversato un periodo difficile dopo la nascita dell’ultima figlia e di come, insieme a Morata, abbiano ritrovato la serenità: "Abbiamo lavorato moltissimo su noi stessi. Oggi è ancora più bello perché non diamo niente per scontato. Alvaro è l’amore della mia vita".