Alessandro Del Piero, lo scatto per i suoi 51 anni con moglie e figli

Alessandro Del Piero | Instagram: @alessandrodelpiero

Alessandro Del Piero ha compiuto 51 anni e ha festeggiato il compleanno con la famiglia, circondato dall’amore della moglie Sonia Amoruso e dei loro tre figli, Tobias, Dorotea e Sasha .

Il primogenito Tobias ha da poco raggiunto la maggiore età, spegnendo 18 candeline a ottobre. La famiglia Del Piero, oggi residente a Madrid, mantiene un forte legame anche con l’Italia e con Los Angeles, dove l’ex calciatore e la moglie si sono sposati nel 2005 e dove Del Piero ha aperto il ristorante N10 dopo il ritiro dal calcio nel 2014.