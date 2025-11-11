Alessandro Del Piero, lo scatto per i suoi 51 anni con moglie e figli

Alessandro Del Piero ha compiuto 51 anni e ha festeggiato il compleanno con la famiglia, circondato dall’amore della moglie Sonia Amoruso e dei loro tre figli, Tobias, Dorotea e Sasha.
Le foto condivise sui social mostrano l’ex campione della Juventus seduto dietro una tavola imbandita con diverse torte colorate. Sonia Amoruso gli ha dedicato dolci parole: "Buon compleanno alla persona che invecchia come un buon vino: migliora con gli anni".
Lo stesso Del Piero ha scritto nel suo post: "Buon compleanno a me. Circondato dall'amore".
Il primogenito Tobias ha da poco raggiunto la maggiore età, spegnendo 18 candeline a ottobre. La famiglia Del Piero, oggi residente a Madrid, mantiene un forte legame anche con l’Italia e con Los Angeles, dove l’ex calciatore e la moglie si sono sposati nel 2005 e dove Del Piero ha aperto il ristorante N10 dopo il ritiro dal calcio nel 2014.