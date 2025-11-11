Edoardo Stoppa, la dedica a Juliana Moreira per i 18 anni insieme

Edoardo Stoppa, 55 anni, condivide sui social una tenera dedica per la moglie Juliana Moreira, 43 anni, in occasione dei loro 18 insieme, 8 dei quali trascorsi da marito e moglie. "E oggi sono 18 anni. Siamo maggiorenni! - scrive il conduttore nella didascalia a corredo del carosello di foto che lo ritraggono con la moglie - 18 anni di vita condivisa intensamente. 18 anni in cui abbiamo cercato di crescere assieme. 18 anni in cui ci siamo impegnati a costruire la nostra famiglia. Siamo maggiorenni e quindi abbiamo tutte le carte in regola per goderci il resto della nostra vita assieme. Buon anniversario amore mio".
Edoardo Stoppa e Juliana Moreira si sono sposati il 10 novembre 2017. Dal loro amore sono nati due figli, Lua Sophie, 14 anni, e Sol Gabriel, 9 anni. In occasione del loro ottavo anniversario di matrimonio anche Juliana Moreira ha condiviso sulle sue storie Instagram un tenero scatto delle nozze accompagnato da queste scherzose parole: "Comunque io conto 18 anni... ormai siamo maggiorenni. Mi ha imbrogliato 10 anni prima di sposarmi lo Stoppa".
Juliana ed Edoardo sono insieme dal 2007. Dopo la nascita di Lua, nel 2016 è arrivato il secondogenito Sol Gabriel. La coppia si è sposata con rito civile il 10 novembre 2017 a Milano. Ospiti a Verissimo, la showgirl aveva raccontato dell'amore che la lega al marito: "Edo è speciale, l'ho scelto per questo. Per il primo bacio però l'ho fatto aspettare tantissimo. Gliel'ho dato quando, dopo un periodo in cui lui era in Spagna e ci sentivamo sempre al telefono, ci siamo visti al suo ritorno".