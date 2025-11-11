Edoardo Stoppa, la dedica a Juliana Moreira per i 18 anni insieme

Anniversari 11 novembre 2025

La coppia festeggia 18 anni insieme e 8 anni di matrimonio. Dal loro amore sono nati i figli Lua Sophie e Sol Gabriel

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira

Edoardo Stoppa, 55 anni, condivide sui social una tenera dedica per la moglie Juliana Moreira, 43 anni, in occasione dei loro 18 insieme, 8 dei quali trascorsi da marito e moglie. "E oggi sono 18 anni. Siamo maggiorenni! - scrive il conduttore nella didascalia a corredo del carosello di foto che lo ritraggono con la moglie - 18 anni di vita condivisa intensamente. 18 anni in cui abbiamo cercato di crescere assieme. 18 anni in cui ci siamo impegnati a costruire la nostra famiglia. Siamo maggiorenni e quindi abbiamo tutte le carte in regola per goderci il resto della nostra vita assieme. Buon anniversario amore mio".

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira si sono sposati il 10 novembre 2017. Dal loro amore sono nati due figli, Lua Sophie, 14 anni, e Sol Gabriel, 9 anni. In occasione del loro ottavo anniversario di matrimonio anche Juliana Moreira ha condiviso sulle sue storie Instagram un tenero scatto delle nozze accompagnato da queste scherzose parole: "Comunque io conto 18 anni... ormai siamo maggiorenni. Mi ha imbrogliato 10 anni prima di sposarmi lo Stoppa".

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira