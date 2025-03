Alice Campello, festa in famiglia per il suo 30esimo compleanno

Alice Campello ha festeggiato il suo 30esimo compleanno insieme al marito Alvaro Morata e ai loro quattro figli. Momenti magici che la modella ha condiviso sui social in due caroselli di fotografie. Il primo è accompagnato dalla didascalia: "Un giorno indimenticabile parte 1. Grazie a tutti per gli auguri". Mentre il secondo è accompagnato da questo messaggio: "Giorno indimenticabile parte 2". Tra gli scatti condivisi anche quello dell'anello che le ha regalato il marito per il compleanno.

La storia d'amore tra Alice Campello e Alvaro Morata

La coppia ha iniziato la storia d'amore nel 2016, convolando a nozze un anno dopo. Nel 2018 ha avuto i gemelli Leonardo e Alessandro, mentre nel 2020 Edoardo. Tre anni dopo è nata Bella.

Nell'estate del 2024 Alice Campello e Alvaro Morata avevano annunciato che si erano separati. Ma il 28 gennaio 2025 il calciatore aveva pubblicato sui social una foto con Alice, annunciando che tra i due era tornato il sereno.

Alice Campello parla del parto a Verissimo

Poco dopo aver dato alla luce Bella, Alice Campello era stata ospite a Verissimo. In quell'occasione la modella aveva parlato del difficile parto della figlia: "È andato molto bene, è stato il più bel parto (ndr, cesareo) per me. Ma il problema è venuto dopo quando sono uscita con la bambina in braccio. Era andato tutto benissimo, ma a un certo punto ho iniziato a sentirmi male, ho aperto la coperta e ho visto un'emorragia enorme".