Alessandra Amoroso, la dolcissima foto con la figlia Penelope: "L’agosto dei miei 40 anni"

Alessandra Amoroso ha pubblicato sui social alcuni momenti della sua estate, in particolare dell'ultimo mese, in cui ha compiuto 40 anni. Tra le foto, anche uno scatto inedito e dolcissimo insieme alla figlia Penelope, nata il 6 settembre 2025 dalla storia d'amore con Valerio Pastore. "L’agosto dei miei 40 anni", è la didascalia del post, in cui momenti di svago si alternano a momenti di lavoro.

Nata il 12 agosto 1986 a Galatina, in provincia di Lecce, Alessandra Amoroso aveva condiviso a Verissimo la gioia di diventare mamma per la prima volta: "Diventare mamma era un po' il mio sogno, poi sono successe delle cose nella mia vita. Sono contenta che arrivi all'età di 39 anni, sono una donna più matura, più consapevole, mi sento più focalizzata". La cantante aveva parlato anche della storia con il compagno e futuro marito Valerio Pastore: "Ho la fortuna di avere un compagno che mi sta molto vicino, mi aiuta, mi supporta".