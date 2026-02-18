Achille Costacurta, la foto in palestra con mamma Martina Colombari

Achille Costacurta è tornato in Italia dopo il suo viaggio tra Australia e India. E sui social ha pubblicato uno scatto in palestra con la mamma Martina Colombari , che mostra, insieme ad altri video, come lo sport sia una passione condivisa tra madre e figlio. Martina Colombari, 50 anni, aveva raccontato a Verissimo del lungo viaggio del figlio, nato nel 2004 dal matrimonio con Alessandro Costacurta: "Sono preoccupata, ma serve tutto nella vita, sono contenta che Achille sia lì, ma lo aspetto a casa". A Verissimo , l'attrice aveva anche parlato delle difficoltà vissute in passato dal figlio : "Con Achille ho sempre fatto il carabiniere, che può essere utile fino a un certo punto perché non puoi essere il controllore di tuo figlio. Il fatto che la diagnosi di ADHD sia arrivata tardi non ha aiutato la vita di mio figlio".

Achille Costacurta, 21 anni, ha documentato il suo viaggio sui social con scatti e racconti, tra cui quello del retreat di meditazione in India, che ha poi deciso di interrompere: "Non ho resistito. Erano 12,5 ore di meditazione al giorno. Dopo 70 ore ho preferito andare via. Non riuscivo più a tenere la concentrazione, essendo il mio primo approccio a questo mondo".

Ospite a Verissimo, Achille Costacurta aveva ripercorso la sua difficile storia, segnata dall'abuso di sostanze, e aveva parlato della sua rinascita: "In Colombia avevo abusato di sostanze, quando sono tornato sono andato in una clinica in Svizzera. Lì mi hanno spiegato che volevo curare i miei traumi con la droga e mi hanno aiutato a trovare una soluzione, sono stati gli unici. Oggi prendo un farmaco per l'ADHD. Non ho più fatto uso di sostanze".