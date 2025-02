Dopo il tragico finale di Endless Love (su Mediaset Infinity potete vedere l'ultima puntata della serie turca in streaming gratis), cambia il palinsesto del pomeriggio di Canale 5.

Da mercoledì 5 febbraio, Tradimento, serie turca con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, andrà in onda dalle 14:10 su Canale 5.

Quando va in onda Tradimento?

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.45 e la domenica in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity dopo la messa in onda televisiva.

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy) in una scena di Tradimento

Tradimento: le anticipazioni dal 5 al 9 febbraio

Burcu alimenta la gelosia di Yesim, spingendola a cercare Tarik in ospedale, dove però viene respinta da Ozan.

Su consiglio di Burcu, Yesim consulta una medium per allontanare Guzide. Oltan scopre che Lara sta indagando su di lui e la minaccia, mentre Sezai lascia poesie e lettere a Guzide in ospedale.

Quando Guzide si risveglia, Tarik corre da lei, lasciando Yesim frustrata. Dopo le dimissioni di Guzide, la sua casa viene devastata da Burcu, ma i sospetti ricadono su Yesim.

Ozan affronta Tarik e gli restituisce le chiavi dell’appartamento. Tarik, scoprendo le bugie di Yesim, prende Oyku e se ne va.

Nel frattempo, Oylum scopre di poter tornare a ballare ma sceglie di restare a Istanbul con Tolga.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE