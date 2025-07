Importanti novità in arrivo per la programmazione di Tradimento, l'amata serie turca con l'attrice Vahide Perçin nel ruolo di Güzide Özgüder. Mentre le puntate già trasmesse in tv restano disponibili gratis on demand su Mediaset Infinity, la dizi non andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 30 giugno, ma tornerà a settembre con i nuovi imperdibili episodi della seconda stagione. In attesa della ripresa, al posto di Tradimento su Canale 5 arriva Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie che racconta le vicende delle due sorelle Yildiz e Zeynep. In attesa di scoprire cosa accadrà nei prossimi appuntamenti di Tradimento, ricostruiamo quanto accaduto durante l'ultimo episodio, in onda venerdì 27 giugno.

Tradimento, cos'è successo nella puntata in onda il 27 giugno

Kahraman viene portato d'urgenza in pronto soccorso, dopo essere rimasto sepolto da un carico di terra in cantiere. I risultati del test del DNA rivelano che Dundar è il figlio biologico di Tarik e Guzide. Neva tenta di risollevare il morale di Ipek, distrutta per aver perso Oltan. Dopo l'intervento durante cui gli viene asportata la milza, Kahraman viene messo sotto osservazione in terapia intensiva.

Forbidden Fruit sostituisce Tradimento nel pomeriggio di Canale 5

Nei pomeriggio di Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14:10, arriva Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma). La nuova serie si sofferma sulle vicende di Zeynep e Yildiz Yilmaz, due sorelle molto unite ma con aspirazioni ben diverse. La prima, impiegata in un'azienda, subisce un radicale cambiamento quando arriverà il nuovo capo Alihan Tasdemir, affascinante e potente uomo d'affari. Yildiz, invece, viene assunta come cameriera dalla ricca e manipolatrice Ender, che vive con il marito Halit. Su Mediaset Infinity è possibile scoprire le trame dei primi episodi e il cast della serie di Forbidden Fruit.

