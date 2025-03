La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 23 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda domenica 23 marzo nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 23 marzo

Ozan cerca di uccidere Tarik buttandolo giù da una scogliera, ma sopraggiunge Guzide a fermarlo. Guzide finge di voler uccidere l'ex marito, ma poi lo salva Tarik con la promessa che lo farà finire sul lastrico.

Tarik, dopo aver saputo che i suoi figli hanno fatto richiesta per cambiare cognome, decide di diseredarli e lo fa inoltrando loro il suo testamento e annunciandolo in una diretta streaming.

Guzide capisce che è ora di cambiare strategia e chiede ad Elmas di scoprire l'origine di tutto il denaro di Tarik, con l'obiettivo di incastrarlo nei suoi traffici illegali e farlo arrestare.

Guzide si reca da Oltan e gli chiede di combattere al suo fianco contro Tarik.

Oylum va da Selin e la insulta per il suo rapporto con Tolga.

