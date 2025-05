Segreti di famiglia, la puntata del 9 maggio in streaming

La puntata del 9 maggio di Segreti di famiglia, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 9 maggio dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 9 maggio

Ceylin assiste attonita alla scena del ritrovamento di Cinar e chiama la polizia. Nel frattempo, Ilgaz tenta di spiegarle la situazione, ma la ragazza, informata da Yekta, cerca solo conferme.

Cinar e Metin vengono portati in centrale per l'interrogatorio. Yekta si gode lo spettacolo dall'alto, facendo riprendere tutta la scena da un professionista e, alla fine, dice a Cuneyt di presentare ricorso per la scarcerazione di Serdar.

Intanto, in centrale arriva la notizia della morte del giudice Kemal. Melih coglie l'occasione per togliere il caso Zafer Erguvan a Ilgaz e affidarlo a Pars e allo stesso tempo chiede a Derya di stare vicino a Ilgaz, cercando di scongiurare imbarazzi all'interno della procura.

Cinar racconta per filo e per segno la sua versione dei fatti e il nodo dei due proiettili trovati sul cadavere di Zafer diventa a questo punto una questione centrale.

