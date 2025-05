Vittoria Belvedere, la dedica al figlio Lorenzo per il compleanno

Vittoria Belvedere celebra il compleanno di suo figlio Lorenzo che compie 25 anni. L’attrice pubblica su Instagram un carosello di tre foto che ripercorrono la crescita del figlio, accompagnate da una dolce dedica.

Nella prima immagine, vediamo un piccolo Lorenzo sorridente in spiaggia, con una maglietta bianca e il mare alle spalle. Sullo scatto, le parole: "A te che sei il mio amore grande". Segue una foto in bianco e nero in cui madre e figlio si ritraggono in un selfie durante l’adolescenza di lui: "E che mi rendi sempre orgogliosa", scrive Vittoria. Chiude il carosello una foto recente, che ritrae madre e figlio ormai adulti, sorridenti ed eleganti ad un evento: "Buon Compleanno".

La famiglia di Vittoria Belvedere: marito e figli

Nato l’8 maggio 2000, Lorenzo è il primo figlio di Vittoria Belvedere e Vasco Valerio. La coppia ha altri due figli, Niccolò ed Emma.

In un’intervista a Verissimo nel 2023, Vittoria Belvedere aveva raccontato con il sorriso le dinamiche familiari, parlando proprio del rapporto con i figli e con il marito: "Uno credibile nella famiglia ci deve essere, no? Devo essere io. Sono coerente".