Robert Francis Prevost è il nuovo Papa e ha scelto il nome di Leone XIV. Dopo la fumata bianca, la terza del Conclave, che alle 18.08 di giovedì 8 maggio ha annunciato al mondo l'accordo trovato dai 133 cardinali rinchiusi nella Cappella Sistina sulla scelta del successore di Francesco, il cardinale Dominique Mamberti ha dato l'annuncio con l'iconico Habemus Papam. Poco dopo, il nuovo Papa, il primo nato negli Stati Uniti, si è presentato agli oltre centomila fedeli accorsi in Piazza San Pietro e agli occhi del mondo intero. "La pace sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo Risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anche io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi", sono le prime parole del nuovo Pontefice, visibilmente emozionato. Quindi, Papa Leone XIV ha voluto rendere omaggio al suo predecessore Jorge Mario Bergoglio: "Ancora conserviamo nelle nostre orecchie quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma. Il Papa che benediva Roma, dava la sua benedizione al mondo intero quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dare seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti mano nella mano con Dio e tra di noi andiamo avanti". E ha aggiunto: "Aiutateci anche voi, gli uni agli altri, a costruire ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace".

Robert Francis Prevost, chi è il nuovo Papa e cosa rappresenta il nome scelto

Nato il 14 settembre 1955 a Chicago, in Illinois (USA), Robert Francis Prevost ha origini europee e vanta una lunga esperienza missionaria in America Latina, principalmente in Perù. Un elemento, quest'ultimo, che abbatte i confini e potrebbe dare continuità al Pontificato di Papa Francesco. Nella scelta del nome, Prevost si rifà a Leone XIII, noto per l’enciclica Rerum Novarum, oltre che per le questioni sociali e i diritti dei lavoratori su cui si è concentrato durante il suo Pontificato. Temi che potrebbe riportare all'ordine del giorno anche il nuovo Papa Leone XIV.