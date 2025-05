Conclave, arriva la fumata bianca: i cardinali hanno eletto il nuovo Papa

In Vaticano è arrivata la fumata bianca che annuncia l'elezione del nuovo Papa. Durante la seconda giornata del Conclave, i 133 cardinali riuniti nella Cappella Sistina hanno trovato l'accordo per nominare il successore di Francesco, il 267esimo Pontefice. Nel pomeriggio di giovedì 8 maggio, la folla radunata in Piazza San Pietro ha esultato a gran voce di fronte alla tanto attesa fumata bianca, la terza dall'inizio del Conclave 2025. E adesso gli occhi dei fedeli e le televisioni di tutto il mondo attendono di conoscere l'identità del nuovo Papa. Il pontefice eletto si affaccerà a breve dalla loggia di Piazza San Pietro, dove verrà annunciato con l'iconico Habemus Papam da parte del cardinale Dominique Mamberti. Prima di impartire, per la prima volta nel suo mandato, la benedizione Urbi et Orbi alla folla di fedeli, verrà anche annunciato il nome che è stato scelto dal nuovo Capo della Chiesa Cattolica.

