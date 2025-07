Innocence, la prima puntata del 12 luglio in streaming

La prima puntata di Innocence, andata in onda il 12 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La prima puntata della nuova serie turca Innocence (Masumiyet) è andata in onda sabato 12 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Innocence.

Innocence, la trama della prima puntata del 12 luglio

Ela è una studentessa universitaria che si innamora del capo di suo padre, l'affascinante 35enne Ilker Ilgaz. L'uomo, fidanzato ufficialmente con l'influencer Irem, seduce la ragazza e la induce a credere che la sua storia con Irem sia finita da tempo.

Ilker, infatti, spiega a Ela che Irem ha dei seri disturbi e non riesce a elaborare il fatto che la loro relazione sia finita. Ela gli crede, ma spesso viene colta da attacchi di gelosia e insiste con Ilker perché lui dica a tutti che la relazione con Irem è finita, così da poter uscire allo scoperto, invece di doversi vedere sempre di nascosto in ufficio. Ela, infatti, viene presa da Ilker come tirocinante, quindi i due si vedono quotidianamente al lavoro.

Intanto, la madre di Ela, Bahar, scopre che la figlia esce con qualcuno e, quando riconosce la targa della macchina, capisce che "quel" qualcuno è Ilker. Il giorno del suo diciannovesimo compleanno, Ela viene buttata per strada dalla macchina di Ilker.

