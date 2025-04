La nuova puntata di Tradimento, andata in onda il 10 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda giovedì 10 aprile nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento, la trama della puntata del 10 aprile

Ilknur nega a Zelis di aver incontrato Ozan, davanti all'evidente bugia decide di cacciare di casa sua madre e sua cugina Yesim. Le due, molto arrabbiate, cercano una casa in affitto.

Mualla, segue Ercan, e scopre dove si trovano Behram e Oylum. Avvisa Guzide e, insieme a Nazan e Tarik, raggiungono la tenuta dove Behram e Oylum si stanno sposando.

Guzide interrompe la cerimonia.

