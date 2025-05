La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda l'11 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda domenica 11 maggio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata dell'11 maggio

Guzide viene invitata come ospite a un programma televisivo e grazie alle registrazioni originali dell'incontro con Bilal, Guzide dimostra la sua innocenza. La donna, in diretta, afferma anche che, dietro questa cospirazione, potrebbe esserci il suo ex marito, Tarik, e che potrebbe essere coinvolta anche sua nipote.

Tarik e Yesim, durante la colazione, annunciano che si sposeranno quello stesso giorno, a sorpresa.

Tarik viene avvertito da Gulsum che Guzide sta per aprire la cassetta di sicurezza di Yesim e organizza un piano per sottrarle il contenuto una volta che la donna l'avrà ritirato.

Guzide, però, trova la cassetta già vuota e avvisa Yesim, che sostiene di averla svuotata lei. Tarik non si presenta alle nozze e incarica un uomo di rubare l'auto di Guzide e cercare il contenuto della cassetta che, ovviamente, non si trova lì. Nel frattempo, anche Zelis ha tentato di aprire la cassetta di sicurezza di sua cugina.

Selin viene dimessa dall'ospedale, ancora scossa per la perdita della figlia e l'asportazione dell'utero. Oltan le promette che le farà avere una bambina, a patto che Tolga non venga informato di nulla.

Yesim scopre che Zelis le ha rubato la patente e ha tentato di accedere alla cassetta di sicurezza e la affronta davanti a Tarik e Ozan, provocando un'accesa lite. Zelis, arrabbiata perché Ozan non la difende, gli restituisce la fede e se ne va.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE