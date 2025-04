La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 19 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La prima puntata della seconda stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda sabato 19 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento 2, la trama della puntata del 19 aprile

Oylum in una scena di Tradimento

Oylum, incinta di sette mesi, è vittima di un grave incidente stradale. In ospedale, i medici riescono a salvare sia lei che il bambino, nonostante le condizioni critiche di entrambi.

Poco dopo, Behram viene misteriosamente colpito da uno sparo fuori dall'ospedale. Mualla, che assiste alla scena, giura vendetta al mandante del crimine.

Nel frattempo, Sezai si ricongiunge con la figlia Ipek dopo anni di lontananza, e Azra ritrova lo zio Tarik.

Oylum viene riportata in ospedale da Kahraman, il nipote di Mualla, appena tornato dall'Argentina dopo aver saputo che hanno sparato a suo cugino Behram, ora in terapia intensiva.

L'episodio ci mostra gli accadimenti avvenuti due giorni prima dell'incidente, quando Oylum scopre di essere all'ottavo mese, lasciando intendere che il bambino sarebbe in realtà figlio di Tolga. Oylum non riesce a dirglielo, ma i due vengono visti e filmati da Serra mentre parlano in un caffé.

