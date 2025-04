Nel finale di stagione della serie turca Tradimento, in onda venerdì 18 aprile in prima serata su Canale 5, Behram viene misteriosamente colpito da uno sparo fuori dall'ospedale

L'attentato a Behram

Nell'ultimo episodio della prima stagione della serie turca Tradimento, con protagonista l'amatissima Vahide Perçin, Behram viene colpito da uno sparo all'esterno dell'ospedale subito dopo l'incidente di Oylum.

La scena è stata trasmessa venerdì 18 aprile in prima serata su Canale 5 ed è disponibile on demand gratis su Mediaset Infinity.

Tradimento, come sta Behram dopo l'attentato?

Secondo le trame dei prossimi episodi di Tradimento, Behram viene misteriosamente colpito da uno sparo fuori dall'ospedale e finisce in terapia intensiva. Le sue condizioni sono critiche e si ritrova in coma.

L'ospedale intende dichiararne la morte cerebrale, lasciando a Oylum, in quanto sua moglie, la decisione finale. Per scoprire cosa succede a Behram dopo l'attentato, l'appuntamento è con la seconda stagione di Tradimento, in onda da sabato 19 aprile su Canale 5.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE