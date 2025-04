Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 21 al 27 aprile durante i prossimi episodi di Tradimento, la serie televisiva turca di Canale 5.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14.45 e il venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Tradimento: le anticipazioni dal 21 al 27 aprile

Yesim rapisce Can, il bambino di Oylum.

Durante una lite col padre, Tolga confessa di amare ancora Oylum e di volerla aiutare ad ogni costo.

Mualla fa installare una telecamera nella stanza d'ospedale di Behram per monitorarlo.

Serra, dopo aver acquistato delle cuffie con i soldi che Selin le ha dato per pagare le bollette, chiede altro denaro a sua sorella; mentre discutono, sentono in tv che il figlio prematuro di Oylum è stato rapito e che Behram è stato colpito da un proiettile.

Selin telefona a Tolga, che le mente, dicendo di trovarsi ancora ad Ankara.

Oylum, sconvolta, va a casa di Mualla per scoprire se suo figlio sia lì e trova il nipote di Mualla, Kahraman.

Di nascosto, Zelis va in ospedale per tentare di uccidere Behram, ma non riesce nel suo intento.

Nel frattempo, Kahraman scopre che il rapimento di Can è stato organizzato da Mualla.

