La nuova puntata della serie turca Tradimento, con protagonista l'attrice turca Vahide Perçin, è andata in onda in prima serata venerdì 18 aprile su Canale 5. La puntata, proposta qui sopra in versione integrale, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Tradimento.

Tradimento in prima serata, la trama del 18 aprile

Yesim partecipa a un programma televisivo e racconta la sua storia per riavere la figlia Oyku. Durante la diretta l'ex marito di Burcu contatta lo studio e accusa Yesim di aver avuto un ruolo nella morte dell'ex moglie. Vengono mostrate in diretta delle immagini e un video che ritraggono Yesim insieme ad altri uomini. La donna va su tutte le furie e lascia lo studio. Sezai chiede scusa a Guzide per la sua reazione dopo aver visto la sua foto con Tarik in casa di Oylum. Ozan decide di confessare alla madre di essersi sposato in segreto con Zelis. Nell'albergo di Behram, si tiene il matrimonio di Tolga con Selin, e Serra mostra in diretta sui social i preparativi, che Oylum segue con molta attenzione. Behram si accorge della sua insofferenza e, durante la cena a casa di Guzide per festeggiare Ozan e Zelis, si arrabbia con sua moglie, alza la voce con sua suocera e se ne va in preda alla rabbia. Oltan, dopo aver visto il video di Suat che spara a Tolga su ordine di Behram, decide di vendicarsi. Yesim, per caso, ascolta una conversazione telefonica di Korkmaz con Tarik e li segue di nascosto. L'avvocato nega il suo aiuto a Korkmaz che lo minaccia di trascinarlo a fondo con lui. Tarik lo uccide sotto gli occhi di Yesim che li sta spiando e riprende l'omicidio. Mualla è convinta che Olyum debba pensare al bambino e non alla sua carriera, allora convince Behram a impedirle di sostenere l'esame di abilitazione e si ritrova costretto a provocare un incidente in auto per fermarla. Il medico del pronto soccorso comunica a Behram che potranno salvare solo uno tra Oylum e suo figlio. Behram viene misteriosamente colpito da uno sparo fuori dall'ospedale.

