If You Love, le trame della settimana dal 4 all'8 agosto

La dizi con Kerem Bursin (Serkan Bolat in Love is in the Air) e Hafsanur Sancaktutan (Melek in La notte nel cuore) arriva in prima visione su Canale 5: ecco cosa accadrà nei primi episodi

If You Love arriva in prima visione su Canale 5. Dal 4 agosto, la serie turca con protagonisti Kerem Bürsin, noto per il ruolo di Serkan Bolat in Love is in the Air, e Hafsanur Sancaktutan, che veste i panni di Melek in La notte nel cuore, è in onda dalle 15.15 in prima tv su Canale 5.

If You Love, le anticipazioni dal 4 all'8 agosto

A Maiorca, il fascinoso Ates Arcali riceve una visita da Ilter, maggiordomo della famiglia, il quale gli comunica la morte di suo padre Vahit Arcali e lo invita a tornare in Turchia. A Istanbul, infatti, Umut (fratello maggiore di Ates) e la zia Fusun fanno pressione perché Ates torni al più presto, così da poter accedere al testamento del defunto. La questione dell'eredità rischia di essere spinosa, visto che Vahit ha avuto altri tre figli dal secondo matrimonio. Dati i pessimi rapporti con i membri della famiglia, inizialmente Ates è deciso a non tornare a Istanbul, ma alla fine cambia idea quando Ilter gli parla di una misteriosa lettera che potrebbe contenere informazioni sulla sua amata madre defunta. Una volta giunto in città, Ates si reca al suo hotel, dove incontra Leyla, una giovane donna che sta scappando dalla prima notte di "false nozze" dopo aver organizzato una truffa matrimoniale con la sua banda. Leyla riesce a scappare dall'hotel con il bottino e raggiunge il resto della banda per dividere la refurtiva. L'indomani è prevista la partenza per Smirne, dove avverrà il prossimo colpo, così Leyla si reca in ospedale per salutare lo sconosciuto, a cui lei sta pagando la degenza nella speranza che si risvegli dal coma e l'aiuti a ritrovare la sua famiglia. Mentre è in clinica si accorge di aver perso la collana che le ha lasciato sua madre, così si mette subito alla ricerca. Dopo aver escluso qualunque altro posto, si convince che le è caduta nella suite di Ates.

Attraverso il testamento del padre, Ates scopre che dovrà occuparsi dell'azienda di famiglia, ma che per farlo, dovrà anche badare ai suoi fratelli minorenni. Si trasferisce così nella tenuta, ma il rapporto con i bambini inizialmente non sarà dei migliori. Leyla scappa dall'hotel mentre Hasan e la sua famiglia la cercano disperatamente. Per una serie di combinazioni, la donna finisce alla tenuta e qui viene scambiata dalla sicurezza per una ladra. Ilter, che stava aspettando la nuova tata, pensa che sia proprio Leyla e la fa accomodare in casa. Leyla si troverà così "intrappolata" nella tenuta, sotto falsa identità, per evitare di essere scoperta. Ates ha deciso di tornare a vivere nella casa di famiglia, dove non è accolto a braccia aperte. Inizialmente, infatti, solo Ilter, il vecchio maggiordomo, sembra contento dell'arrivo dell'uomo. Ilgaz, la maggiore dei suoi figli di suo padre in seconde nozze, si oppone apertamente all'idea di vivere con lui, tanto da impedire anche al fratellino e alla sorellina di uscire dalla camera; Leyla, che si era spacciata per la nuova tata per poter fuggire alle persone che la inseguivano, teme che Ates, consapevole del fatto che lei non sia na vera tata, la cacci di casa. Ates decide di ristrutturare tutta la tenuta, gettando via ogni oggetto all'interno della casa. I ragazzi provano a opporsi, essendo i loro ultimi ricordi dei genitori, ma Ates è inamovibile anche davanti alle urla e alle lacrime di Ilgaz. Anche Leyla tenta di farlo ragionare, ma senza successo. In azienda, Ates licenzia la zia Fusun e rivoluziona tutte le regole per gli impiegati, abolendo anche orari di lavoro e vestiario.

If You Love, dove vedere la serie turca

If You Love è in onda dal 4 agosto, dal lunedì al venerdì, alle 15.15 in prima tv su Canale 5 ed disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

