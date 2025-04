Chi è Azra, il nuovo personaggio di Tradimento interpretato da Alize Gordum

Alize Gördüm (Azra) in una scena di Tradimento

Azra, interpretata da Alize Gordum, è un nuovo personaggio di Tradimento che entra in scena sabato 19 aprile, con la messa in onda del primo episodio della seconda stagione su Canale 5.

Azra è la figlia della sorella di Tarik, e torna a far parte della sua vita dopo anni di lontananza. Laureata in giornalismo, ha lavorato ad Ankara ma non è mai riuscita a emergere davvero nel mondo professionale.

Quando Tarık scopre che la sorella è gravemente malata, le offre ospitalità, e Azra accetta volentieri di trasferirsi a casa dello zio. Azra si legherà molto alla piccola Oyku, sua cugina.

A interpretarla è Alize Gordum. Nata nel 1974, Alize è figlia dell’attrice Vahide Percin, che proprio in Tradimento interpreta la protagonista Guzide.

I nuovi episodi della seconda stagione di Tradimento vanno in onda da sabato 19 aprile su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il weekend alle 14:45 e il venerdì dalle 21.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

