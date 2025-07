La prossima puntata della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 24 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 24 luglio dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit, le anticipazioni del 24 luglio

Zeynep informa Mine, la responsabile dell'ufficio del personale, della sua decisione di lasciare il lavoro, ma deve prima ottenere l'approvazione di Alihan. Ender e Caner escogitano un piano per mettere in imbarazzo Yildiz e screditarla agli occhi di Halit.

